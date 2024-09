Heimat-Check Sankt Augustin Die Dorfkneipe wird schmerzlich vermisst

Besser geht immer. Das gilt auch in Sankt Augustin. Zwar sind die Menschen mit ihrer Stadt und dem Ort, in dem sie leben, zufrieden, wie der Heimat-Check des General-Anzeigers zeigt, Wünsche und Verbesserungsvorschläge haben sie dennoch. „Was fehlt in Ihrem Ort?“ war deshalb eine Rubrik der Umfrage. Nicht alle Wünsche der Sankt Augustiner lassen sich umsetzen, einige selbst bei bestem Willen und unter idealen Voraussetzungen nicht. So wünscht sich ein Bewohner von Sankt Augustin-Ort „Meer, Berge, Wälder“. Die wird er vermutlich so bald nicht vor seiner Haustür finden.