Freibad öffnet wieder : Sommer, Sonne, Abkühlung in Sankt Augustin

Sankt Augustin Die Durststrecke ist vorbei: Seit Donnerstag, 10 Uhr, ist das Freibad in Sankt Augustin wieder geöffnet. Nach anderthalb Jahren mit geschlossenen Türen genießen die Sankt Augustiner nun strahlende Sonne, blauschimmerndes Wasser und sattgrüne Liegewiesen.

Derzeit gibt es täglich zwei Badezeiten: morgens von 10 bis 14.30 Uhr und nachmittags von 15.30 bis 20 Uhr. Abhängig von den dann geltenden Regelungen aus der Coronaschutzverordnung NRW wird der Badebetrieb entweder nur für Sportschwimmer geöffnet – dann bleiben die Liegeflächen gesperrt – oder im Normalbetrieb. Der Besuch ist nur mit einem aktuellen negativen Schnelltest möglich. Genesene und vollständig geimpfte Personen benötigen bei einem entsprechenden Nachweis laut Stadt kein aktuelles Testergebnis. Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt. Nach dem Hygienekonzept der städtischen Verwaltung ist das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske in Wartebereichen vor und im Freibad Pflicht. Im Kassenbereich und in den Sanitärräumen werden Desinfektionsspender für die Badegäste angebracht. Die Sammelumkleiden sind geschlossen. Hinweisschilder und Aushänge informieren über die Verhaltensregeln. Für Menschen, die keine Möglichkeit haben, ein Online-Ticket zu buchen, schaltet die Stadt von montags bis freitags, jeweils von 10 bis 12 Uhr eine telefonische Hotline: ☏ 022 41/ 24 37 30. Hierfür wird ein kleines Kontingent an Karten vorgehalten. Aktuell ist eine Reservierung oder Kauf zwei Tage im Voraus möglich. Die Eintrittspreise für das Freibad bleiben weitgehend unverändert, die Ticketgebühren übernimmt die Stadt Sankt Augustin.

Maximal 500 Badegäste zeitgleich

„Wir gehen davon aus, dass etwa ein Drittel der Badegäste gleichzeitig im Wasser sind“, so Stocksiefen, „nach unseren Berechnungen ist das ausreichend für den Infektionsschutz.“ Je nach Verlauf der Saison und danach, wie gut die Regeln eingehalten würden, lasse sich die Maximalzahl möglicherweise auch noch erhöhen. Auch dann wäre der Betrieb immer noch weit vom Normalbetrieb entfernt: Zwischen 3000 und 4000 Menschen tummelten sich jeweils an den heißen Tagen des Sommers 2019 auf den Wiesen und im Wasser.

Wie lange die Sankt Augustiner das Bade-Vergnügen in diesem Sommer haben werden, darüber gibt es in der Stadt bereits Wetten. Gegenstand dieser Wetten sind weder das Wetter noch die Inzidenzzahlen. In den 1970er Jahren gebaut, wurden Schäden zwar immer repariert, das Bad wurde aber nie grundsaniert. In den vergangenen Jahren häuften sich die Schäden und es wurde zunehmend schwieriger, sie zu reparieren.