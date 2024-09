Sorge wegen Sparvorgabe für Kirchen „Es ist nicht beabsichtigt, das Heizen vollständig einzustellen“

In Wachtbergs katholischer Kirchengemeinde gibt es nicht wenige treue Gläubige, die derzeit kritische Frage stellen: Etwa ob kirchliches Leben in der bislang gewohnten Art und Weise im Drachenfelser Ländchen noch praktiziert werden kann. Nach übereinstimmenden Aussagen von Mitgliedern wollen diese erfahren haben, dass zukünftig Kirchen in Wachtberg nicht mehr oder zumindest weniger beheizt werden soll. Mit Ausnahme der Kirche Sankt Maria Rosenkranzkönigin am Familienzentrum St. Marien in Berkum. Hintergrund: Das Kölner Erzbistum müsse wohl sparen, so wollen es die Beschwerdeführer erfahren haben