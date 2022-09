Kreuzung an der B56 : SPD Sankt Augustin kritisiert neue Kreuzungspläne der Stadt Bonn

Sankt Augustin/Bonn Die neuen Pläne der Stadt Bonn für die Kreuzung an der B 56 und Bundesgrenzschutzstraße an der Stadtgrenze bei Hangelar stoßen auf Kritik aus Sankt Augustin. Diese „konterkarieren die Bemühungen der Gesellschaft für eine Verkehrswende“, sagt Sascha Bäsch (SPD).

Es gibt Kritik am neuen Kurs der Bonner Stadtverwaltung , den Kreuzungsverkehr rund um die B56 auf der Stadtgrenze von Sankt Augustin und Bonn lediglich durch neue Ampelschaltungen und einen Tunnel für Fußgänger und Radfahrer zu regeln. Dabei hatten die politischen Gremien aus Bonn und Sankt Augustin bereits vor knapp fünf Jahren einer Kreisellösung zugestimmt, mit der die Verkehre aus der Bundesgrenzschutzstraße, Reinold-Hagen-Straße, Siegburger Straße, Kölnstraße, Kautextraße und B 56 besser geleitet werden sollten. Ein großer Kreisverkehr mit einer Führung der B56 in Tieflage und Tunnel – das war die Variante, die als leistungsfähigste galt und zudem den Radverkehr berücksichtigte.

Wie berichtet, schlagen die Planer der Bonner Stadtverwaltung vor, auf den geplanten und bereits beschlossenen Kreisverkehr an der Kreuzung B56/Reinold-Hagen-Straße/Bundesgrenzschutzstraße zu verzichten und stattdessen eine moderne Kreuzung mit Ampeln und Tunnelbauwerk für den Radverkehr zu bauen. „Die Tatsache, dass die Bonner Verwaltung die Stadtverwaltung Sankt Augustin offenbar nicht in Entscheidung einbezogen hat, ist völlig abstrus. Die Kreuzung liegt unmittelbar an der Stadtgrenze zu Sankt Augustin. Hier keine Abstimmung mit der Nachbarschaft vorzunehmen ist nur schwer verständlich", so Bäsch weiter. Die Stadtverwaltung Sankt Augustin soll nun klären, welche Auswirkungen die Spar-Kreuzung auf die Verkehre in Sankt Augustin hat.