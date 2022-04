Ablenkung von der Todesangst : Spieltag für Geflüchtete in Sankt Augustin

Als Dolmetscherin half Olena Rohesh (von links) Liubov Shudiak und Anastasia Mykhailova, um mit Annette und Frank Weisleder ins Gespräch zu kommen. Foto: Thomas Heinemann

Sankt Augustin Die Sankt Augustinerin Antonia Schneider wollte Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, einen schönen Tag bereiten. Nach ihrem Spiel- und Infotag wollen die Familien aus der Ukraine weiter an die Begegnung und den Austausch anknüpfen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Heinemann

Mit ihrer Idee, den Geflüchteten aus der Ukraine „einfach einen schönen Tag“ zu machen, hatte Antonia Schneider am Samstag das richtige Gespür: Keiner der Tische im Vorraum der Mehrzweckhalle im Sankt Augustiner Ortsteil Mülldorf, an denen Geflüchtete untereinander und mit Mülldorfern bis in den späten Nachmittag hinein ins Gespräch kamen, blieb unbesetzt. Und auch das Spielangebot für Kinder jeder Altersstufe in der Halle wurde bestens genutzt, zeigte sich Schneider am Nachmittag zufrieden.

Nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine war es ihr Herzenswunsch, etwas Sinnvolles zu tun und nicht allein Geld zu spenden. Nach der Unterstützung eines Spendentransports nach Berlin kam ihr die Idee, ein offenes Begegnungs- und Informationsangebot für die ankommenden Geflüchteten zu organisieren. Im Vorfeld hatte die Sankt Augustinerin um Unterstützung in ihrer Stadt geworben. Die erhielt sie von der Bürgerstiftung und den Stadtwerken Sankt Augustin, aber auch vom TuS Niederpleis, der Bäckerei Gilgens, von Ortsvorsteherin Heike Borowski, dem Deutschen Roten Kreuz und der Social-Media- und Grafikagentur Made.it von Lea und Gina Peffekoven.

Ein Moment des Durchatmens

Antonia Schneider hatte die Idee zum Spiele- und Informationstag und dafür Helfer und Sponsoren begeistern können. Foto: Thomas Heinemann

Ihre Idee fand Anklang bei Unterstützern wie bei Geflüchteten. Die Kinder konnten sich am Samstag mit Spielzeug, Malunterlagen oder dem Programm des Spielezirkus Bonn-Rhein-Sieg von Ingo Scharnbach auf andere Gedanken bringen. Für die Erwachsenen gab es an den Tischen Informationen von der Stadt, aber, fast noch wichtiger, viele offene Ohren für das, was die ukrainischen Familien auf dem Herzen trugen.

Für Liubov Shudiak aus Nikopol, das im Süden der Ukraine liegt, und Anastasia Mykhailova aus Dnipro im Norden von Saporischschja bedeutete das Treffen einen Moment des Durchatmens. Sie haben sich auf der mehrtägigen Flucht nach Deutschland kennengelernt. Ab Leipzig gingen sie mit ihren Kindern gemeinsame Wege, kamen nach Köln, dann nach Sankt Augustin in die Unterkunft am Schützenweg. „Alles ist besser als ein Beschuss mit Raketen“, sagt Liubov Shudiak und stimmt Anastasia Mykhailova zu, die ergänzt: „Wir freuen uns und wollen uns bedanken, dass wir so gut aufgenommen wurden und so viel Hilfe erhalten.“

Einkauf dauert einen halben Tag

Jetzt wollen die beiden schnell die Sprache lernen, um im Alltag besser zurechtzukommen. Denn, betonte Liubov Shudiak, „wir möchten hier alles kennenlernen und uns einfügen“. Erfahrungen mit der deutschen Bürokratie haben die beiden Frauen bereits gemacht, sagten sie. Auch mit den Eigenheiten des Nahverkehrs, an dessen Haltestelle zuweilen mehrere Busse halten, die in unterschiedliche Richtungen fahren. „So lernen wir die Stadt kennen“, sagt Shudiak, der das Smartphone hilft, die Barrieren von Sprache und Schrift zu überwinden: „Wenn wir einkaufen gehen, sind wir einen halben Tag beschäftigt, weil wir erst einmal suchen und herausfinden müssen, wo man etwas bekommt.“ Zum Beispiel einen Kartoffelstampfer, berichteten beide Frauen, den bräuchten sie dringend. Annette Weisleder konnte helfen, denn im geerbten Hausstand einer Verwandten befand sich das Küchengerät auf Vorrat.