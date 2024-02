Huma Sankt Augustin Spielwarenladen verdreifacht seine Verkaufsfläche

Das Spielwarengeschäft Smyths Toys, das aktuell auf der Straßenebene im Huma angesiedelt ist, wird im Frühjahr innerhalb des Einkaufszentrums umziehen. Das verkündet das Center Management in einer Mitteilung. Am Ende des ersten Quartals oder am Anfang des zweiten Quartals 2024 wird das Geschäft auf der Marktebene seine Tore öffnen.