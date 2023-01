NRW-Förderung : Rhein-Sieg-Kreis erhält 500.000 Euro für Sportangebote im Freien

Mit Klimmzügen hält sich ein Freizeitsportler auf einem Outdoor Fitnessplatz fit. (Symbolbild) Foto: dpa/Peter Steffen

Rhein-Sieg-Kreis Bewegung an der frischen Luft ist wichtig. Das findet auch das Land NRW und gibt insgesamt 300 Millionen Euro für Sportstätten frei. Für die Region gibt es davon 500.000 Euro, wovon neun neue Angebote für Sport im Freien entstehen.



Sportanlagen unter freiem Himmel sind für alle verfügbar, unabhängig von Alter, Geldbeutel oder pandemischer Lage. Um Angebote wie Beach-Volleyball-Felder, Wahllehrpfade und vor allem Fitness-Parcours zu fördern, hat das Land Nordrhein-Westfalen das Programm „Moderne Sportstätten 2022“ ins Leben gerufen. Aus dem Fördertopf fließen 500.000 Euro in den Rhein-Sieg-Kreis. Kommunen und Vereine nutzen die Gelder, um ihre Sportstätten zu modernisieren, instandzuhalten oder zu erweitern.

So wird etwa der Sportverein Leuscheid 1920 in der Gemeinde Windeck mit 75.000 Euro Unterstützung vom Land ein Outdoor-Gym mit Fitnesscontainer aufstellen. Der Container soll auf dem Sportgelände des Vereins für alle Interessierten frei nutzbar sein. Im Inneren werden sich Sportgeräte wie Leitern oder Zughilfen befinden. Ziel des Vereins ist es, auch Menschen anzusprechen, die weniger sportbegeistert sind oder denen bislang der Zugang zum Sport fehlt. Um sie zu unterstützen, will er auch Kurse und Probetrainings anbieten.

Fitness in Mülldorf-Nord

Mit Hilfe von 54.000 Euro aus dem Fördertopf wird die Stadt Sankt Augustin im Quartier Mülldorf-Nord einen öffentlich zugänglichen Fitness-Parcours errichten. Nach Fertigstellung soll der Stadtsportverband den Parcours gemeinsam mit Sportvereinen betreiben und Angebote für Kinder und Erwachsene gestalten. Bislang liege laut Verband aber noch kein Vertrag vor. Einen Fitness-Parcours gibt in der Stadt schon am Hans-Wilhelm-Lippe-Weg. Hier können Sportlerinnen und Sportler Geräte wie Dipständer für Brust, Trizeps und Schultern sowie Klimmzugstangen nutzen. Sie eignen sich auch für Menschen, die gerade erst mit Muskelaufbau durch Übungen mit dem eigenen Körpergewicht (Calisthenics) anfangen.

In Hennef ist es der Stadtsportverband selbst, der mit Fördergeldern in Höhe von 71.000 Euro Fitnessgeräte an vier Standorten im Stadtgebiet aufstellen will. Damit wird er dem Wunsch gerecht, den unter anderen Heimatvereine der Dörfer geäußert hatten. In der Stadt haben Fitnessfans bereits jetzt im Kurpark die Möglichkeit, am kleinen Outdoor-Fitness-Park ins Schwitzen zu kommen. Der Parcours umfasst drei Stationen. Dazu zählen Hangelleitern, Klimmzugstangen und der Barren.

53.000 Euro für SSV Merten

Mit einer Fördersumme von 37.000 Euro richtet die Stadt Lohmar einen Trimm-Parcours am Wald- und Erlebnispfad ein. Er soll Bürgerinnen und Bürger zum Bewegen motivieren und gleichzeitig Wissen über die Natur vermitteln. Auf Anfrage heißt es aus der Stadt, dass nach Zusage der Förderung nun „zeitnah ein erstes Brainstorming zur Umsetzung mit Vertreter*innen aus den Fraktionen stattfinden wird“.