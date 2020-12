In Hangelar gestartet : Ein Toter bei Absturz von Sportflugzeug

In Hangelar gestartet

Flammersfeld/Hangelar Beim Absturz eines Sportflugzeugs bei Flammersfeld ist eine Person ums Leben gekommen. Die Maschine war zuvor am Flugplatz Hangelar in Sankt Augustin gestartet.

Ein Sportflugzeug ist am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr bei Flammersfeld zwischen Asbach und Altenkirchen im Westerwald abgestürzt. Nach ersten Meldungen der Polizei ist dabei eine Person ums Leben gekommen. Die Maschine war zuvor nach GA-Informationen am Flugplatz Hangelar in Sankt Augustin gestartet.