Elterninitiative krebskranker Kinder in Sankt Augustin : Mondorfer überbringen laufend Spenden

Sankt Augustin/Niederkassel Seit bald drei Jahrzehnten ist es gute Tradition, dass die Sportler des Lauftreff im TuS Mondorf mit ihrem Weihnachtslauf die Elterninitiative krebskranker Kinder an der Kinderklinik Sankt Augustin unterstützen. Für die Spendenübergabe laufen sie von Niederkassel nach Sankt Augustin.

Trotz des teils strömenden Regens ließen sich 16 Läuferinnen und Läufer des Lauftreffs im TuS Mondorf nicht davon abbringen an einer guten Tradition festzuhalten: Sie legten die etwas mehr als zehn Kilometer lange Strecke zwischen Niederkassel-Mondorf und der Asklepios Kinderklinik in Sankt Augustin laufend zurück. Deswegen benötigten sie erst einmal einen Raum, in dem sie ihre nasse gegen trockene Kleidung tauschen konnten. Die hatten 20 weitere Mondorfer Läufer mit dem Auto nach Sankt Augustin gebracht. Gemeinsam übergaben sie der Elterninitiative krebskranker Kinder (EKKK) den Erlös ihres Weihnachtslaufs.

„Im Laufe der 28 Jahre sind bereits regelrechte Freundschaften entstanden. Man hilft sich gegenseitig“, sagte Schoring. So stellt die EKKK jährlich Helfer für den Weihnachtslauf ab, der schließlich für das Spendenaufkommen sorgt. Mehr als 190.000 Euro konnten aus den vergangenen 28 Weihnachtsläufen als Spendengelder bereits übergeben werden. „Der Erlös aus dem 28. Mondorfer Weihnachtslauf betrug 6500 Euro“, so Schoring. Der Betrag aus dem Dezember 2022 werde aber noch aus dem Erlös des virtuellen 27. Mondorfer Weihnachtslaufes im Vorjahr aufgestockt, sodass in Summe 7500 Euro zusammenkamen.

Die 29. Auflage ist bereits in Planung. Die gestaltet sich indes schwieriger als bislan, da es einige Austritte aus dem Organisationsteam gegeben hat, so Schoring. Erste „Ersatzleute“ seien aber schon gefunden. Und einen Termin gibt es auch schon: Am ersten Adventswochenende, 3. Dezember, sollen wieder Spenden für die EKKK gesammelt werden. Das ist auch nötig, wie Harald Reinhard, Onkologe in der Kinderklinik, verdeutlicht: „Jährlich erkranken 2000 Kinder in der Bundesrepublik an Krebs. Im Schnitt kommen davon 40 in unsere Obhut – und für deren Betreuung benötigen wir viel Geld.“