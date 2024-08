Kommentar zum Konzept für Schulhausmeister Die Stadt muss für die Sicherheit sorgen

Wer mit einem Messer bedroht wird, fürchtet um sein Leben. So eine Situation kann traumatisch für den Betroffenen sein – auch, wenn sie glimpflich ausgeht. Zwei Schulhausmeister in Sankt Augustin wurden mit Messern bedroht – es war richtig, dass die Stadt Sankt Augustin darauf reagiert und einen Sicherheitsdienst für die Abendstunden am Campus Niederpleis und am Rhein-Sieg-Gymnasium engagiert hat.