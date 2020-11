Neue Regeln : Stadt Sankt Augustin verschärft Maskenpflicht in Schulen

Sankt Augustin Der Krisenstab der Stadt Sankt Augustin hat am Mittwoch weitergehende Schutzmaßnahmen für die Schulen verfügt. Alle auf dem Schulgelände müssen jetzt dauerhaft Masken tragen.

„Das Coronavirus ist durch Tröpfcheninfektion hoch ansteckend. Besonders infektionsgefährdend ist die Situation an den Schulen im Stadtgebiet“, teilte die Stadt am Mittwochabend mit. Aufgrund der räumlichen Enge und des Zusammentreffens vieler Menschen sei das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung unumgänglich.

Die Allgemeinverfügung, die am 19. November in Kraft tritt, verpflichtet Personen, die sich auf dem Schulgelände aufhalten, zum Tragen einer Alltagsmaske. Davon sind die Schülerschaft, das Lehrpersonal und sonstige Beschäftigte während des gesamten Unterrichts und im Rahmen der Offenen Ganztagsschule (OGS) betroffen. Die Lehrerschaft und das sonstige Personal werden darüber hinaus zum Tragen einer FFP2-Maske verpflichtet, wenn sich mehr als zwei Personen aus diesem Kreis in einem Raum aufhalten.

Masken auch während des Sportunterrichts

Das Kreisgesundheitsamt verzeichnete am Mittwochnachmittag 69 aktive Coronafälle in Sankt Augustin. Stand Freitag gab es dort drei Ausbruchsgeschehen in Schulen. Die vom Krisenstab getroffenen Maßnahmen orientieren sich an den dringenden Empfehlungen der Bundesregierung und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, die aktuell ein dauerhaftes Tragen einer Maske im Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler fordern. Zum Text der Allgemeinverfügung geht es hier.