Kinderbetreuung in Sankt Augustin : Stadt weitet OGS-Angebot auf Teile der Ferien aus

In Sankt Augustin sollen Kinder künftig auch in Teilen der Ferien in der OGS betreut werden. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Roland Weihrauch

Sankt Augustin Die Stadt Sankt Augustin weitet das Betreuungsangebot für die Grundschulkinder aus. Die Eltern sollen so vor allem in den Ferien wenigstens teilweise von der Betreuung entlastet werden.

Eltern von Grundschulkindern in Sankt Augustin können sich ab dem kommenden Schuljahr auf Entlastung freuen: Das Betreuungsangebot im Offenen Ganztag wird in Sankt Augustin von bislang 40 auf 45 Wochen im Jahr ausgebaut. Damit werden zukünftig auch fünf der zwölf Ferienwochen im Primarbereich, das heißt in den Klassen eins bis vier, durch OGS-Angebote abgedeckt. Nach dem einstimmigen Beschluss im Jugendhilfeausschuss brachte der Stadtrat diese Ausweitung noch vor seiner Sommerpause auf den Weg. Damit folgte die Politik nicht nur dem Ruf vieler Eltern, sondern in Teilen auch den freien Trägern im Ganztag, die zuletzt im Mai eine Aufstockung des von der Stadt mitfinanzierten Betreuungsangebotes gefordert hatten.