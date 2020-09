Langzeitarchivierung in Sankt Augustin : Stadtarchiv setzt auf Server statt Regale

Langzeitarchivierung in Sankt Augustin

Sankt Augustin. Das Stadtarchiv Sankt Augustin geht mit der digitalen Langzeitarchivierung in den Echtbetrieb. Damit gehört die Kommune zu den ersten im Rheinland.

„Wir sind eine der ersten Kommunen im Rheinland, die mit der digitalen Langzeitarchivierung in den Echtbetrieb geht“, stellt Stadtarchivar Michael Korn die neueste Errungenschaft im Sankt Augustiner Rathaus vor. „Speichermöglichkeiten sind schneller veraltet, als man schauen kann. Dies gilt sowohl für Dateiformate, die Hardware als auch für die genutzte Software.“ Mit diesem Wissen ist das Stadtarchiv die komplexe Aufgabe angegangen, Daten aus bis zu 200 verschiedene Fachanwendungen für die Zukunft zu sichern: von Bebauungsplänen, den Rats- und Ausschussprotokollen bis hin zu Fotos der Pressestelle, aber auch Unterlagen, Bild-, Film- und Tonaufnahmen von Vereinen und Privatpersonen, die dem Archiv zur Verfügung gestellt wurden.

Das Archiv beherbergt alleine 70 Regalmeter Rats- und Ausschussprotokolle seit dem Jahr 1926. Insgesamt drei Regalkilometer Gesamtbestand zählt es aktuell, wovon rund 95 Prozent je nach Aufbewahrungspflicht nach und nach wieder gelöscht werden. Nur rund fünf Prozent sollen dauerhaft archiviert werden. Auch damit dieser Aufwand bei digitalen Daten nicht von Hand erledigt werden muss, sind die Mitarbeiter seit dem Jahr 2009 mit den konkreten Planungen für eine digitale Langzeitarchivierung befasst. Dabei müssen alle Abteilungen Hand in Hand arbeiten, damit zum Schluss tatsächlich ein funktionierendes System entsteht. „Das kann man als Kommune nicht alleine stemmen. Deshalb wurde in den letzten Jahren das Digitale Archiv NRW (DA.NRW) gegründet, in dem das Land, die Landschaftsverbände und viele Kommunen kooperieren“, führt Korn aus.