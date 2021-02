Ersatzverkehr eingerichtet : Stadtbahn der Linie 66 fährt nur bis Vilich

Hangelar Der Bahnverkehr der Linie 66 ist derzeit gestört. Eine Bahn fiel aus, weil es einen Schaden an der Oberleitung gegeben hat. Zwischen Hangelar-Ost und Vilich wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Am Dienstagmittag ist in Hangelar-West ein Schaden an der Oberleitung einer Stadtbahn der Linie 66 entstanden. Nach ersten Informationen soll die Leitung, die die Bahn mit Strom versorgt, abgerissen sein. Gegen 13.25 Uhr sperrten die SWB Bus und Bahn die Strecke. Derzeit fahren die Bahnen von Siegburg kommend bis Hangelar-Ost und wieder zurück.