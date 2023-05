Spatenstich für Biogas in Sankt Augustin Stadtwerke und Rhein-Sieg-Netz bauen Einspeiseanlage

Führungskräfte der Energiewirtschaft nahmen am Dienstag die Schaufeln in die Hand: Mit einem symbolischen Spatenstich startet das Bauprojekt, mit dem die Stadtwerke Sankt Augustin künftig nachhaltige Wärme erzeugen wollen. Am Gelände Am Kirchenberg, unweit vom Entsorgungs-und Verwertungspark der RSAG, lässt der Versorger eine Biogas-Einspeiseanlage errichten. Der für das Sankt Augustiner Gasnetz zuständige Netzbetreiber, Rhein-Sieg Netz (RSN), setzt das Projekt technisch um. So kann hier bald Wärme regional aus erneuerbaren Rohstoffen entstehen. Dazu zählen neben Bioabfällen auch Gülle und nachwachsende Energiepflanzen. Das Gas für die Wärmeversorgung entsteht in sogenannten Fermentern, in denen die grünen Rohstoffe vergären.