Neuer Kreisbrandmeister für den Rhein-Sieg-Kreis : Stefan Gandelau erkundet sein künftiges Einsatzgebiet aus der Luft

Rhein-Sieg-Kreis Der Kreistag hat seine Ernennung einstimmig beschlossen: Stefan Gandelau tritt ab dem 1. Oktober die Nachfolge des scheidenden Kreisbrandmeisters Dirk Engstenberg an. Die Troisdorfer Feuerwehr überraschte ihren Leiter mit einer besonderen Aktion zum Abschied.

Als Leiter der Feuerwehr Troisdorf ist Stefan Gandelau am Hangelarer Flugplatz in die Luft gegangen. Nach seiner Rückkehr von einem einstündigen Rundflug über den Rhein-Sieg-Kreis stieg der 54-Jährige am Sonntag als neuer Kreisbrandmeister wieder aus der Maschine. Offiziell tritt er die Nachfolge von Dirk Engstenberg zwar erst am 1. Oktober an, die Wehrleute der Troisdorfer Feuerwehr hatten indes schon ein paar Tage vorher ein spontanes Überraschungsgeschenk für ihren Chef vorbereitet. Der Kreistag war in seiner jüngsten Sitzung dem Vorschlag von Landrat Sebastian Schuster gefolgt und hatte Stefan Gandelau einstimmig zum neuen Kreisbrandmeister ernannt.