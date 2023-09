Neuer Erster Beigeordneter in Sankt Augustin Stellvertreter des Bürgermeisters tritt seinen Dienst an

Martin Eßer hat in Bonn, Marburg und Paris Jura studiert und war zuletzt stellvertretender Leiter der Rechtsabteilung bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Durch seine ehrenamtliche Tätigkeit in der Beueler Kommunalpolitik hatte er bereits viele Berührungspunkte mit einer Kommunalverwaltung. „Ich freue mich auf die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung und die Zusammenarbeit mit allen politischen Akteuren und freien Trägern“, so Eßer.