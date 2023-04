Neuer Provinzial in Sankt Augustin „Wir als Kirche müssen uns immer wieder selbst hinterfragen“

Wenn die Steyler Missionare dieses Jahr am 1. Mai zu ihrem traditionellen Provinztag einladen, führen sie erstmals ein Provinzial ein, der nicht aus Deutschland stammt: Die Nachfolge von Martin Üffing SVD tritt der in Ghana geborene Peter Claver Narh an. Der 45-Jährige war bisher Vizeprovinzial.