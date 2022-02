Streit im Stadtrat Sankt Augustin : CDU deckt ihrem Bürgermeister den Rücken

Sankt Augustin Die CDU-Fraktion in Sankt Augustin weist die Vorwürfe der SPD an Bürgermeister Max Leitterstorf (CDU) energisch zurück. Auch der Aufbruch ruft die SPD auf, „wieder zu einem kollegial gedeihlichen Miteinander zurückfinden“.

Nicht nur die CDU Sankt Augustin, auch der Aufbruch stellen sich hinter Bürgermeister Max Leitterstorf (CDU). „Die neuerlichen Attacken der SPD gegen die Führungsriege der Stadtverwaltung beobachtet die CDU-Fraktion mit großem Befremden“, so Fraktionschef Sascha Lienesch, der auf einen offenen Brief von SPD-Ratsherr Sascha Bäsch reagiert. Dieser hatte, wie berichtet, Leitterstorf vorgeworfen, Aufträgen des Stadtrats nicht nachzukommen. Auslöser war die Causa Richthofenstraße in Hangelar, die seit Jahren nicht saniert wird und über die die Stadt in Verhandlungen mit dem Bund ist, der Eigentümer der Zufahrt zum Flugplatz ist. Bäsch hatte Leitterstorf aufgefordert, seinen Aufgaben nachzukommen „oder, sofern Sie dazu nicht bereit sind, die erforderlichen Konsequenzen zu ziehen“.