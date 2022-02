Wegen Zustand einer Straße : Streit zwischen SPD und Bürgermeister in Sankt Augustin eskaliert

Der Zustand der Richthofenstraße in Hangelar steht im Mittelpunkt einer Auseinandersetzung zwischen der SPD und Sankt Augustins Bürgermeister Max Leitterstorf. Foto: Holger Arndt

Sankt Augustin Streit in Sankt Augustin: Der SPD-Stadtverordnete Sascha Bäsch fordert den Bürgermeister auf, „unverzüglich“ seinen Aufgaben nachzukommen „oder, sofern Sie dazu nicht bereit sind, die erforderlichen Konsequenzen zu ziehen“. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, ist der desolate Zustand einer Straße in Hangelar.

In ungewöhnlich scharfer Form reagiert der Hangelarer Stadtverordnete und Pressesprecher der SPD-Ratsfraktion, Sascha Bäsch, auf ein Schreiben von Bürgermeister Max Leitterstorf (CDU) zum Sachstand Richthofenstraße. In einem offenen Brief wirft Bäsch dem Bürgermeister Untätigkeit vor. Bäsch: „Ich bitte Sie nachdrücklich, unverzüglich Ihre Aufgabenerfüllung zu konsolidieren oder, sofern Sie dazu nicht bereit sind, die erforderlichen Konsequenzen zu ziehen. Die Bürgerinnen und Bürger, die hauptamtlichen Verwaltungsbeschäftigten und die vielen ehrenamtlich Tätigen in Politik und anderen Institutionen dieser Stadt verdienen eine bessere Führung.“

Hintergrund des Streits: Es geht um einen etwa 600 Meter langen Straßenabschnitt am Ende der Zufahrt zum Hangelarer Flugplatz. Der desolate Zustand der Fahrbahn ist schon seit vielen Jahren ein Thema. Zudem fehlt ein Kanalanschluss an das städtische Kanalnetz. Das Wasser fließt derzeit in die Seitenstreifen ab. Die Stadt Sankt Augustin hatte sich bereits vor fast vier Jahren mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), der der Abschnitt gehört, auf eine Sanierung der Straße verständigt. Ursprünglicher Plan war, dass die Stadt Sankt Augustin die Planungen beauftragt und die Bauarbeiten überwacht, prüft und zunächst für alle Kosten aufkommt. Die Bima sollte diese dann erstatten und die Straße in städtischen Besitz übergeben. Dazu muss aber ein entsprechender Vertrag ausgearbeitet werden. Im November 2021 beauftragte der Mobilitätsausschuss den Bürgermeister, sich persönlich der Sache anzunehmen und die Sache endlich zum Abschluss zu bringen.

Einstimmiger Beschluss

In einer Mitteilung an die Fraktionen teilte Leitterstorf mit, dass die Bima einen Vertragsentwurf vorbereite – er stellte also praktisch den Sachstand von vor vier Jahren dar. Was den Sozialdemokraten erzürnt, ist, dass der Bürgermeister nicht erkennen lasse, „ob und wie Sie Ihrem Auftrag aus dem Rat, sich selbst und auf der Leitungsebene der BImA in die Lösungsfindung zu involvieren, nachkommen. Es bleibt offen, was Sie persönlich hier getan haben und inwieweit Sie der Beschlussausführung nachgekommen sind beziehungsweise nachzukommen gedenken“.

Bäsch betont, dass der Bürgermeister von der Politik „explizit und persönlich“ mit der Bearbeitung und Klärung der Angelegenheit beauftragt worden sei. „Der Beschluss hierzu erfolgte ohne Gegenstimmen im Ausschuss und wurde vom Rat bestätigt. Der Bürgermeister hat diesen Beschluss nicht beanstandet, setzt ihn aber nicht um. So ein Vorgang ist einmalig und nicht tolerierbar.“

Für Bäsch ist dieser Fall „exemplarisch, wie mittelmäßig die Interessen dieser Stadt vertreten werden“. Er schreibt: „Herr Leitterstorf, Ihr Verhalten und Ihre Amtsauffassung lassen mich mit Sorge in die Zukunft blicken. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten, dass Sie ihren Amtseid, zum Wohl der Stadt zu handeln, erfüllen und dass Sie die Gesetze und die Verfassung beachten. Ihr Verhalten stellt für mich eine Missachtung des Rats und damit elementarer, demokratischer Grundsätze dar.“

SPD steht hinter dem Brief

SPD-Fraktionsvorsitzender Marc Knülle sagte, die Fraktion stehe „inhaltlich hundertprozentig“ hinter dem Brief ihres Kollegen. Das Thema sei in Hangelar ein vielbeachtetes. Hinzu komme, dass es mittlerweile auch einen gewissen „Vertrauensverlust“ hinsichtlich der Arbeit des Bürgermeisters und des Technischen Beigeordneten Rainer Gleß gebe. Er verwies auf die Ungereimtheiten und Widersprüche bei der Entwicklung des Butterbergs, beim Verkauf des Areals der ehemaligen Gärtnerei Werner in Menden und bei der Darstellung des Zustands der Unterführung am Narzissenweg.