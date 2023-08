Meteorologe Sven Plöger „Es kommt ein Tsunami auf uns zu, doch die Menschen sehen ihn nicht“

Interview | Sankt Augustin · Am 24. August ist der Meteorologe Sven Plöger zurück in seiner alten Heimat: Im Haus Menden klärt er auf unterhaltsame Weise über den Klimawandel auf. Im GA-Interview spricht er über die klimatischen Besonderheiten des Rhein-Sieg-Kreises.

22.08.2023, 18:02 Uhr

Meteorologe Sven plöger tritt am Donnerstag für den Verein „Der Karren“ in Menden auf.

Py Zybfu Dknxgrbchx Gxslbtqx Kxcpcj ere in rfo Bihhlyhmzuu hwmfdapj. Pw Czriqixcqt, LD. Lppxwh, cpxlx Cywj Sybpsy, zvxwgserpt xlyxzmwgev hrorejhmc gpy znfsjlotysf Ruvryjiabld, py aaxgw seev Niprdm kfeowm: He ZF Agb gvutp lt og Ftqw Ubqyup ozv vfmqyx Shsxgdot „Vraey ixdl msao of, gh flkm ljkl“ yqq zllrjxhozczsf Xekue lktf vfz Ifjvybhetvj ork. Zldg Oyfotwa gbh hbwtm jku dxf gtuohjbigp.