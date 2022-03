Tafel für Tiere im Rhein-Sieg-Kreis : Futterspenden und sozialer Kontakt in Sankt Augustin

Rhein-Sieg-Kreis Es gibt sie nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere: Tafeln, die Bedürftigen die nächsten Mahlzeiten sichern. Der Verein Futterspende Bonn Rhein-Sieg gibt an neun Orten Futter für die Tiere armer Menschen aus. Wir haben die Ausgabe in Sankt Augustin besucht.

Ein etwas übergewichtiger Dobermann steht auf dem Parkplatz in der Ankerstraße in Sankt Augustin und wedelt freudig mit dem Schwanz: Sein Herrchen hat gerade Futter für den restlichen Monat bekommen. Angelika Grund vom Verein „Futterspende Bonn Rhein-Sieg“ streichelt den Hund noch einmal ausführlich, bevor er wieder in der Hundebox eines Autos Platz nimmt. Das Herrchen und seine Nachbarin, die auch Futter für ihre Hündin geholt hat, fahren davon.

Es gibt viele Menschen, die die Hilfe der Tier-Tafel in Anspruch nehmen. Durch Corona sei der Bedarf stark gestiegen, sagt Angelika Grund. Derzeit verteilt der Verein monatlich 2,1 Tonnen Futter, das sind 300 Kilogramm mehr als im vergangen Jahr. Viel Futter werde dem Verein gespendet. Der Verein muss aber auch zunehmend Futter zukaufen, da die Tiere häufig Unverträglichkeiten haben. 197 Hunde und 263 Katzen ernährt der Verein so in der Region. Jeden Monat sind die Mitglieder an neun verschiedenen Ausgabeorten zu finden: in Königswinter, Troisdorf, Sankt Augustin, Hennef, Uckerath, Eitorf, Windeck, Neunkirchen-Seelscheid und Bonn. Die genauen Daten finden bedürftige Tierhalter auf www.futterspende-brs.de. „Wir haben auch Anfragen aus Alfter und Bornheim, aber das können wir leider nicht leisten. Dazu bräuchten wir mehr Helferinnen und Lagerfläche“, sagt Grund.