Urteil am Landgericht Bonn : Teppichhändler zockten Senioren ab

Sankt Augustin/Bonn Am Ende zeigten sie sich reuig und geläutert, aber zwischen 2018 und 2020 betrogen die Angeklagten vor allem ältere Menschen um insgesamt 230.000 Euro. Das Bonner Landgericht verurteilte nun vier von ihnen.

Am Ende des Prozesses waren die Teppichhändler auf der Anklagebank so geläutert und reuig, dass beim Schuldspruch ein wenig aus dem Blick geriet, was sie den Opfern – fast alle ältere, vertrauensselige Menschen – angetan hatten. Das Bonner Landgericht hat jetzt vier der fünf Angeklagten – einer konnte wegen Erkrankung nicht anreisen – wegen schweren Betrugs und Hehlerei in sieben Fällen zu milden Haft- und Bewährungsstrafen verurteilt.