Traditionsbuchhandlung verkauft Thalia übernimmt die Bücherstube in Sankt Augustin

Der Thalia-Konzern übernimmt eine weitere Traditionsbuchhandlung in der Region. Laut einer Pressemitteilung der Hagener Buchhandelskette wird die „Bücherstube“ in Sankt Augustin ab 1. September unter diesem Namen der Vergangenheit angehören. Das 150 Quadratmeter große Geschäft an der Alten Heerstraße soll nach der Übergabe voraussichtlich am Mittwoch, 11. September, als Thalia-Filiale wieder öffnen. Die dortigen Mitarbeiter würden alle weiterbeschäftigt, heißt es in der Mitteilung weiter.