Das Jahr 2023 im Rhein-Sieg-Kreis Trauer und Proteste prägen das Jahr

■ Juni: Bei einem Brand in einem Motorradgeschäft in Sankt Augustin sterben am 18. Juni eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann. Das erschüttert nicht nur die Sankt Augustiner, aus ganz Deutschland kommen Kondolenzschreiben, Blumen und Kränze. An der Trauerfeier der Stadt auf dem Gelände der Steyler Missionare nehmen mehrere tausend Menschen teil, darunter viele Feuerwehrleute aus ganz Deutschland. Was den Brand in dem Geschäft verursacht hat, kann bis zum Abschluss der Untersuchungen nicht geklärt werden.