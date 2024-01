Porzessauftakt Trio soll Sohn eines Sankt Augustiner Pizzabäckers ausgeraubt haben

Dazu soll er sich mit dem Opfer in der Nacht vom 22. auf den 23. September 2021 zum Zocken verabredet haben. Um kurz nach elf Uhr abends trafen sich die beiden vorgeblichen Freunde laut Anklage in der Wohnung des älteren angeklagten Bruders. Die beiden Mitangeklagten sollen in einem Auto in der Nähe gewartet haben; per Whatsapp hielt man Kontakt. „Der zieht sich jetzt an, der kommt jetzt gleich runter“, lautete die letzte Nachricht, die der junge Mann um 1:45 Uhr an seine Komplizen vor der Tür gesendet haben soll. Die beiden hatten laut Anklage beobachtet, wo ihr Opfer zuvor seinen Wagen abgestellt hatte, und fingen den Mann dort ab. Mit einem Teleskopschlagstock sollen sie auf dem Parkplatz nun zehn bis 15 Mal auf ihr Opfer eingeschlagen haben, während sie den Mann aufforderten, ihnen die Tageseinnahmen auszuhändigen, die dieser in einer Bauchtasche bei sich trug.