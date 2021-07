Piranhas op Jück in Sankt Augustin : Trommeln macht die Piranhas in Hangelar glücklich

Die Piranhas op Jück üben am Hangelarer Flugplatz. Foto: Dylan Cem Akalin

Sankt Augustin Montagabends hört man sie schon mal. Jedenfalls in Hangelar. Die Piranhas op Jück üben auf einer Wiese am Flugplatz unter einer mächtigen Eiche. Wer sind sie? Und was machen sie? Wir haben sie besucht.