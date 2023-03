Historisches Sportler-Denkmal in Sankt Augustin Das vergessene Turnerkreuz von Niederpleis

Versteckt zwischen den Bäumen steht sie da, die mannshohe Backstein-Stele am Rande des ehemaligen Sportplatzes in Niederpleis. Genau da, wo die Stadt Sankt Augustin eine Unterkunft für Menschen in Not betreibt. Rechts und links sind Stahlelemente angebracht, die beim flüchtigen Hinsehen an Flügel erinnern. Oben fehlen ein paar Ziegelsteine.