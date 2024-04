Verein aus Sankt Augustin setzt auf ein Novum TV Hangelar schafft den Weg aus der Krise

Vor einem Jahr stand der Turnverein Hangelar kurz vor der Auflösung. Nicht etwa, weil es ihm an Zuspruch mangelt: Rund 1400 Mitgliedern in seinen unterschiedlichen Abteilungen stehen für die erfolgreiche Arbeit des Vereins. Nach 30 Jahren im Vorstand, davon allein elf als 1. Vorsitzender, wollte Otto Deibler sein Amt an Jüngere übergeben und nicht mehr kandidieren. Trotz intensiver Suche fand sich allerdings niemand, der für das anspruchsvolle und vor allem verantwortungsvolle Amt kandidieren wollte. Ein Jahr später ist der Verein nun gerettet, durch eine Satzungsänderung, die zugleich ein Novum ist: Statt einem Vorsitzenden gibt es nun fünf Vorstände an der Spitze des TV Hangelar.