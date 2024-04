Udetstraße und Möldersstraße in Sankt Augustin Stadt will Umbenennung vermeiden

Die Verwaltung schlägt vor, ein Zusatzschild an der Udetstraße anzubringen und das Zusatzschild an der Möldersstraße durch ein neues Schild zu ersetzen, dessen Text Mölders Rolle in der Zeit des Nationalsozialismus deutlicher hervorhebt. Schon 2012 hatten die Agnes-Miegel-Straße, die Ina-Seidel-Straße, die Langemarckstraße sowie die Möldersstraße erläuternde Zusatzschilder erhalten. Im Beschlussvorschlag von November steht, wie die Beschilderung lauten könnte: „Ernst Udet (1896-1941), Jagdflieger im 1. Weltkrieg, Kunstflieger, wegen seiner Funktion als hochrangiger Luftwaffenoffizier im Dritten Reich und im 2. Weltkrieg heute kritisch gesehen.“ Die Möldersstraße soll laut Vorlage die folgende Beschilderung bekommen: „Werner Mölders (1913-1941), Jagdflieger, wegen seiner Beteiligung am Spanischen Bürgerkrieg auf Seite der Faschisten und der Funktion als hochrangiger Luftwaffenoffizier im 2. Weltkrieg heute kritisch gesehen.“