Mutmaßlicher Täter trug Anglerhut : Unbekannter überfällt bft-Tankstelle in Sankt Augustin

Sankt Augustin Mehrere hundert Euro und eine Schachtel Zigaretten erbeutete ein noch unbekannter Mann beim Überfall auf die bft-Tankstelle an der Siegstraße in Sankt Augustin. Da vom Täter noch jede Spur fehlt, bittet die Polizei um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend die bft-Tankstelle an der Siegstraße in Sankt Augustin überfallen. Kurz nach 22 Uhr passte der bislang unbekannte Mann einen Mitarbeiter der Tankstelle am Hinterausgang ab und bedrohte ihn mit einem Messer. Anschließend drängte der Täter den Mitarbeiter zurück in die Geschäftsräume. Zum Zeitpunkt des Überfalls war die Tankstelle bereits geschlossen.