Krieg in der Ukraine : Ukrainerin aus der Region bangt um ihre Familie

Region Die Nachricht „Wir leben noch“ weckte Oksana Call am Donnerstagmorgen aus dem Schlaf. Die stellvertretende Vorsitzende des ukrainischen Vereins „Blau-Gelbes Kreuz“ aus der Region bangt derzeit um ihre Schwester und ihren Vater, die in der Ukraine leben.

Oksana Call kommt gerade vom Kölner Neumarkt, auf dem an diesem Donnerstagnachmittag mehrere hundert Menschen demonstriert haben. Dass so viele für die Ukraine und gegen die Aggression Putins auf die Straße gegangen sind, hat sie sehr bewegt, wie sie dem GA erzählt. Mit den Gedanken ist die Mittvierzigerin ständig bei Ihren Lieben in der Heimat. Sie lebt in Weilerswist und organisiert mit ihren Freunden vom deutsch-ukrainischen Verein „Blau-Gelbes Kreuz“ – darunter auch Menschen aus Sankt Augustin, Bonn und Köln – seit Jahren Hilfe für die Ukraine.