Festnahme nach E-Bike-Diebstahl in Sankt Augustin : Umsichtiger Zeuge fuhr Fahrraddieb mit dem Auto hinterher

Symbolbild. Foto: dpa-tmn/Stefan Weißenborn

Sankt Augustin Mit Hilfe eines umsichtigen Zeugen konnte die Polizei in Sankt Augustin einen E-Bike-Dieb festnehmen.



Gegen 14.30 Uhr meldete sich ein 58-jähriger Zeuge bei der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises per Notruf. Er sei in Sankt Augustin einer verdächtigen Person mit dem Auto gefolgt, weil dieser ein E-Bike entwendet hatte, so die Angaben der Polizei. Der Anrufer verfolgte den Verdächtigen bis in den Sankt Augustiner Ortsteil Mülldorf, wo dieser das E-Bike abstellte.

Die Beamten konnten so kurze Zeit später einen polizeibekannten 40-jährigen Fahrraddieb im nahen Holzweg stellen und nahmen den Verdächtigen vorläufig fest. In der Zwischenzeit hatte sich die Besitzerin des E-Bikes bei der Polizei gemeldet und den Diebstahl mitgeteilt. Ihr konnte das Fahrrad noch am selben Tag zurückgegeben werden.

Der mutmaßliche E-Bike-Dieb war nach Angaben des Zeugen mit einem eigenen Fahrrad zu einem Discounter in der Bonner Straße in Sankt Augustin gefahren, hebelte dann das Schloss des E-Bikes auf und fuhr damit in östliche Richtung davon. Was er nicht wusste, war, dass der Zeuge ihm auf seiner Diebesfahrt folgte.

Die Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

(ga)