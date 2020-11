Noch vor Weihnachten : Umzug ins Jugendzentrum Sankt Augustin steht an

Sankt Augustin Gute Nachrichten für die Jugend in Sankt Augustin: Der Neubau des Jugendzentrums an der Bonner Straße ist nahezu bezugsfertig. Die Sanierung des Altbaus verzögert sich indes wegen Problemen mit der Statik.

Noch arbeiten die Handwerker im Neubau des Jugendzentrums an der Bonner Straße in Mülldorf auf Hochtouren. Doch die Fertigstellung ist in greifbare Nähe: Noch im Dezember wird das Jugendzentrum Matchboxx aus seinem Containergebäude im Zentrum-West ins neue Domizil umziehen. „Der Neubau steht kurz vor der Bezugsfertigkeit. Am 19. November hat die Bauabnahme stattgefunden,“ kündigte Marc Serafin, Fachbereichsleiter Kinder, Jugend, Schule, am Dienstagabend im Jugendhilfeausschuss an: Zwar gebe es noch kleinere Mängel, deren Behebung sei aber unkompliziert und in Sichtweite.