Unfall bei Sankt Augustin A3 in Richtung Köln nach Unfall vollständig gesperrt

Sankt Augustin · Am Donnerstagmorgen musste die Autobahn 3 in Richtung Köln vollständig gesperrt werden. In Höhe Sankt Augustin ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Es gab zwei schwerverletzte Personen.

29.02.2024 , 08:34 Uhr

Die A3 ist aktuell in Höhe Sankt Augustin in Richtung Köln nach einem schweren Verkehrsunfall vollständig gesperrt. Foto: Ralf Klodt





Von Constantin Graf