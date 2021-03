Kollision in Höhe Sankt Augustin : Frau erliegt nach schwerem Unfall auf der A3 ihren Verletzungen

Update Sankt Augustin Auf der Autobahn 3 bei Sankt Augustin sind am 10. März ein Pkw, ein Kleintransporter und ein Lkw kollidiert. Eine 67-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie nach mehr als einer Woche im Krankenhaus verstarb.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 in Höhe des Kreuzes Bonn/Siegburg zwischen einem Lastwagen, einem Kleintransporter und einem Pkw ist am 10. März eine Frau so schwer verletzt worden, dass sie nach mehr als einer Woche im Krankenhaus ihren Verletzungen erlag. Das teilte die Polizei am 23. März mit.