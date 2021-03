Kollision in Höhe Sankt Augustin : 67-Jährige bei schwerem Unfall auf der A3 verletzt

Sankt Augustin Auf der Autobahn 3 bei Sankt Augustin sind am Mittwochmorgen ein Pkw, ein Kleintransporter und ein Lkw kollidiert. Eine 67-Jährige wurde verletzt, die Autobahn war zeitweise komplett gesperrt.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 3 in Höhe des Kreuzes Bonn/Siegburg zwischen einem Lastwagen, einem Kleintransporter und einem Pkw ist am Mittwochmorgen eine Frau verletzt worden. Die Autobahn war in Richtung Norden für rund eine Stunde komplett gesperrt.

Ein Transporter war nach Angaben der Autobahnpolizei gegen 6.40 Uhr auf den Pkw aufgefahren und hatte diesen auf den Lastwagen geschoben. Wie die Feuerwehr Sankt Augustin mitteilte, wurde die 67 Jahre alte Fahrerin in ihrem Pkw eingeschlossen. Die Wehrleute öffneten die Tür und befreiten die Frau. Rettungskräfte behandelten die 67-Jährige zunächst vor Ort und brachten sie dann in ein Krankenhaus.

Da sich der Unfallort in einer Baustelle befand, wurde die Fahrbahn in Richtung Köln komplett gesperrt und der Verkehr über eine Behelfsausfahrt in Höhe Sankt Augustin-Buisdorf abgeleitet. Der Feuerwehr zufolge kam es aufgrund dessen in Buisdorf zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Der Pkw und der Transporter mussten abgeschleppt werden. Die Autobahn war bis etwa 8 Uhr gesperrt, es bildete sich ein langer Stau. Die Unfallursache ist unklar, die Ermittlungen dauern an.