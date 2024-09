Autobahn war gesperrt Motorradfahrer nach Unfall auf A560 schwer verletzt

Am Dienstagabend hat es auf der A560 in Richtung Sankt Augustin im Bereich der Anschlussstelle Sankt Augustin einen Unfall gegeben. Wie Dennis Schwellenbach, Pressesprecher der Feuerwehr Sankt Augustin, mitteilt, sind dort kurz nach 21 Uhr ein Auto und ein Motorrad kollidiert. Der 28-jährige Motorradfahrer aus Siegburg wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus, befindet sich aber laut Autobahnpolizei nicht in Lebensgefahr. Der 51-jährige Autofahrer aus Köln blieb unverletzt.