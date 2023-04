Langer Stau in Richtung Bonn Drei Verletzte bei schwerem Unfall auf A59 bei Sankt Augustin

Bei einem Unfall auf der A59 in Höhe des Autobahndreiecks Sankt Augustin sind am Montagnachmittag drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, kam es gegen 16.55 Uhr in Fahrtrichtung Bonn zu dem Unfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt gewesen sind. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, eine weitere Person erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.