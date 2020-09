Unfall am Autobahnkreuz Sankt Augustin : Mann auf A59 von Auto erfasst und schwer verletzt

Sankt Augustin Auf der A59 in Höhe des Autobahnkreuzes Sankt Augustin sind am Montagabend zwei Autos zusammengestoßen. Als ein Mann daraufhin ein Warndreieck aufstellen wollte, wurde er von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Ein 53-Jähriger ist am Montagabend gegen 19 Uhr auf der A59 in Höhe des Autobahnkreuzes Sankt Augustin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Troisdorfer Feuerwehr mitteilte, war der Mann kurz zuvor in Fahrtrichtung Bonn an einem Auffahrunfall beteiligt und wollte die Unfallstelle mit einem Warndreieck absichern. Dabei wurde er von dem Auto erfasst.