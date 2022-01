Einsatz in Sankt Augustin : Acht Verletzte nach Unfall auf der A560

Einsatz in Sankt Augustin

Die A560 war zwischenzeitlich in Fahrtrichtung Hennef vollgesperrt. Foto: Ulrich Felsmann

Update Sankt Augustin Auf der A560 in Sankt Augustin sind am Samstagabend bei einem Unfall acht Menschen verletzt worden, mehrere von ihnen schwer. Ein 37-jähriger Mann war mit seinem Fahrzeug auf zwei Autos aufgefahren.

Acht Menschen sind am Samstagabend bei einem Unfall auf der A560 in Sankt Augustin verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilte, soll ein 32-jähriger Suzuki-Fahrer gegen 22.30 Uhr kurz nach der Auffahrt auf die Fahrbahn Richtung Hennef den Fahrstreifen gewechselt haben. Ein 37-jähriger BMW-Fahrer konnte dabei trotz Vollbremsung sowie Ausweichmanöver eine Kollision nicht mehr verhindern: Er fuhr auf den Suzuki und einen Opel, den eine ebenfalls 37 Jahre alte Frau befuhr, auf. Die Fahrerin des Opels velor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich mehrfach.