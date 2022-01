Pkws kollidierten aus unbekannter Ursache : Unfall auf der A560 in Sankt Augustin fordert sechs Verletzte

Die A560 war zwischenzeitlich in Fahrtrichtung Hennef vollgesperrt. Foto: Ulrich Felsmann

Sankt Augustin Auf der A560 in Sankt Augustin sind am Samstagabend bei einem Unfall sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Aus bislang nicht geklärter Ursache waren zwei Pkws miteinander kollidiert. Auch ein drittes Fahrzeug war anscheinend an dem Unfall beteiligt.



Von Christine Bähr

Sechs Menschen sind am Samstagabend bei einem Unfall auf der A560 in Sankt Augustin verletzt worden. Wie einem GA-Mitarbeiter vor Ort erläutert wurde, kollidierten etwa gegen 22.20 Uhr ein BMW und ein Opel aus bislang unbekannten Gründen miteinander. Der BMW kam schließlich beschädigt im Seitenbereich der Straße zum Stehen; der BMW landete auf der Fahrerseite seitlich in einer Böschung. Ein weiteres Fahrzeug war nach Informationen des GA ebenfalls mit in den Verkehrsunfall involviert. Weitere Informationen zu dem dritten Fahrzeug und seiner Rolle bei dem Unfall konnte die Polizei allerdings dem GA bisher nicht mitteilen.