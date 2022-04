Unfall bei Sankt Augustin : Zwei BMW kollidieren auf der Autobahn

Zwei BMW kollidierten am Autobahn-Dreieck Sankt Augustin am Donnerstagabend. Foto: Ulrich Felsmann

Sankt Augustin Am späten Donnerstagabend sind zwei BMW-Fahrer auf dem Autobahn-Dreieck Sankt Augustin kollidiert. Es entstand lediglich Sachschaden.

Gegen 22.30 Uhr am Donnerstagaband wollte ein 60-Jähriger mit seinem weißen BMW am Autobahn-Dreieck Sankt Augustin von der A560 auf die A59 in Richtung Hennef fahren. Als er im Anschluss auf die linke Spur wechseln wollte, übersah er vermutlich einen von hinten herannahenden silbernen BMW. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den 60-Jährigen auf.