Unfall bei Sankt Augustin : Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß auf der B56

Sankt Augustin Am späten Freitagabend sind auf der B56 bei Sankt Augustin zwei Pkw kollidiert. Ein 59-Jähriger und eine 45 Jahre alte Frau wurden dabei schwer verletzt. Eine 34-jährige Fahrerin hatte zwei Promille im Blut.

Gegen 22.45 Uhr am Freitagabend kam es auf der B56 bei Sankt Augustin zu einem folgenschweren Unfall. Eine 34-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr mit ihrer 45 Jahre alten Beifahrerin laut Polizeiangaben in Höhe der Anschlussstelle Siegburg vermutlich bei „Rot“ in Fahrtrichtung Much auf die dortige Kreuzung. In der Folge kollidierte sie mit einem aus der Richtung der A560 herannahenden BMW.