Einsatz bei Sankt Augustin Zwei Schwerverletzte bei Auffahrunfall auf der A560

Kurz nach 19 Uhr am Freitagabend sind auf der A560 bei Sankt Augustin in Richtung Hennef zwei Autos kollidiert. Laut den alarmierten Einsatzkräften sind zwei Fahrzeuginsassen bei dem Auffahrunfall schwer verletzt worden. Aktuell ist die Autobahn in Richtung Hennef für den nachfolgenden Verkehr gesperrt. Dadurch bildet zurzeit sich ein längerer Rückstau vor der Unfallstelle.