Unfall in Sankt Augustin Auto prallt gegen Straßenlaternen

Der Sonntagmorgen hatte um 0:45 Uhr in Sankt Augustin gerade begonnen, als ein 19 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall auf der Hauptstraße leicht verletzt wurde. Der Mann aus Sankt Augustin war in Niederpleis in Richtung Pleistalstraße unterwegs, als er einen Überholvorgang abbrach. Er hatte in einer Linkskurve versucht, zu überholen, als er plötzlich den Gegenverkehr bemerkte.