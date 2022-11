Ladenlokale demoliert : Polizei ermittelt nach Busunfall in Sankt Augustin

Update Sankt Augustin Ein Linienbus hat am Montagmorgen großen Schaden an mehreren Ladenlokalen in Sankt Augustin angerichtet. Erst eine Hausfassade brachte den Bus zum Stehen. Fünf Menschen wurden verletzt.



Ein Linienbus hat am Montagmorgen in Sankt Augustin großen Schaden an mehreren Geschäften angerichtet, nachdem er in eine Ladenstraße gefahren ist. Fünf Personen wurden dabei leicht verletzt.

Nach Angaben der Feuerwehr Sankt Augustin war der 58-jährige Fahrer des Busses am Morgen gegen 9.15 Uhr auf dem Engelsgraben im Ortsteil Niederpleis unterwegs. Nach dem Überqueren eines Kreisverkehrs kam er von der Fahrbahn ab und stieß in einer Einfahrt auf der Niederpleiser Straße gegen ein Taxi und gegen einen Transporter. Im Anschluss fuhr der Bus weiter in eine Ladenstraße und kam erst zum Stillstand, nachdem er mit einer Hauswand kollidierte.

Taxifahrer Reza Ranjbarfar (61). Foto: Peter Kölschbach

Der Linienbus war mit drei Fahrgästen besetzt. Die Fahrgäste (21, 24 und 63 Jahre alt) sowie der Busfahrer und der Taxifahrer wurden alle leicht verletzt. Drei von ihnen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Darunter war auch eine schwangere Frau, die jedoch nur vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Erheblicher Schaden entstand an dem Bus selbst sowie an dem Taxi und an allen Ladenlokalen, die sich in der betroffenen Ladenzeile befinden.

Reza Ranjbarfar (61) ist der Fahrer des Taxis, das bei dem Unfall beschädigt wurde. Im Gespräch mit dem GA schilderte er, dass er kurz vor dem Unfall in seinem Taxi saß und ein Buch las, während er auf einen Fahrgast wartete. Nach seinen Schilderungen soll er dann bemerkt haben, wie der Bus in Richtung seines Wagens steuerte. Ranjbarfar brachte sich in Sicherheit, indem er aus dem Wagen sprang, um nicht von dem Bus erfasst zu werden.

Nicht nur das Taxi, sondern auch mehrere Geschäfte wurden stark beschädigt. Die Glasscheiben einiger Geschäfte zersplitterten, und auch an den Hausfassaden entstand teils erheblicher Schaden. Beschädigt wurden unter anderem ein Kiosk, ein Friseursalon, ein Feinkostladen und ein Kosmetikstudio. Zum Stehen kam der Bus erst an der Fassade eines marokkanischen Kulturvereins, in welchem sich zugleich eine Moschee befindet. Die Bauaufsicht begutachtete die Gebäudeschäden nach dem Unfall.

Nach Angaben der Polizei deuten aktuell alle Erkenntnisse darauf hin, dass es sich um einen Unfall handelte. Es gibt keine Anhaltspunkte, die darauf hindeuten, dass es sich um eine gezielte Tat handeln könnte. Ob der Unfall durch technische Mängel am Bus oder durch einen Fahrfehler verursacht wurde, muss allerdings noch ermittelt werden.

Da die Einsatzkräfte befürchteten, dass die Mauer, an der der Bus zum Stehen kam, nicht mehr standfest sein könnte, wurden vorsorglich Maßnahmen ergriffen, um das Gebäude abzusichern. Der Sachschaden wird insgesamt auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Niederpleiser Straße musste auf Höhe des Unfalls am Montag für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Gegen 14.50 Uhr konnte der beschädigte Bus mithilfe eines Spezialunternehmens von der Unfallstelle geborgen werden. Das Fahrzeug wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Feuerwehr war mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort.

