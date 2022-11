Unfall in Niederpleis : Linienbus demoliert mehrere Ladenlokale in Sankt Augustin

Ein Bus hat in Sankt Augustin am Montagmorgen erheblichen Schaden verursacht. Foto: Alf Kaufmann

Sankt Augustin Ein Linienbus hat am Montagmorgen großen Schaden an mehreren Ladenlokalen in Sankt Augustin angerichtet. Erst eine Hausfassade brachte den Bus zum Stehen.



Ein Linienbus hat am Montagmorgen in Sankt Augustin großen Schaden an mehreren Geschäften angerichtet, nachdem er in eine Art Ladenstraße gefahren ist. Der Fahrer des Busses war am Morgen gegen 9.20 Uhr auf dem Engelsgraben im Ortsteil Niederpleis unterwegs. Von dort aus fuhr er auf die Niederpleiser Straße und stieß dort auf einer Einfahrt mit einem Taxi zusammen. Das teilte Sascha Lienesch, Sprecher der Feuerwehr, mit. Der Zusammenstoß führte mutmaßlich dazu, dass der Bus schließlich in eine Ladenstraße hineinfuhr und erst zum Stillstand kam, nachdem er mit einer Hauswand kollidierte.

Die Fronten mehrerer Ladenlokale wurden stark beschädigt. Foto: Alf Kaufmann

Der Linienbus war mit drei Fahrgästen besetzt. Von den fünf Beteiligten – dem Busfahrer, dem Taxifahrer sowie den drei Fahrgästen – wurde eine Person leicht verletzt, alle anderen wurden vor Ort vorsorglich betreut.

Erheblicher Schaden entstand an dem Bus und an mehreren Ladenlokalen, gegen die der Bus auf seiner Fahrt stieß. Die Glasscheiben einiger Geschäfte zersplitterten, auch an den Hausfassaden entstand Schaden. Beschädigt wurden unter anderem ein Kiosk, ein Frisörsalon, ein Feinkostladen und ein Kosmetikstudio. Zum Stehen kam der Bus schließlich an der Fassade eines Kulturvereins. Die Bauaufsicht soll die Gebäudeschäden nun begutachten.

Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Die Niederpleiser Straße ist auf Höhe des Unfalls komplett gesperrt worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Die Feuerwehr ist mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort.

(ga)