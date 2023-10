Ersatzverkehr eingerichtet Vier Verletzte bei Zusammenstoß von Bahn und Bus in Hangelar

Am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr ist eine Stadtbahn der Linie 66 an der Haltestelle „Hangelar Ost“ mit einem Bus der Linie 635 zusammengestoßen. Dabei entgleiste die Bahn. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie Polizei befinden sich am Unfallort.