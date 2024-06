Auffahrunfall in Menden Drei Kinder bei Unfall in Sankt Augustin verletzt

Zwei Mädchen und ein Junge sind am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in Sankt Augustin-Menden verletzt worden. Eine 63-Jährige sei mit den Kindern auf der Rückbank ihres Wagens gegen 17.10 Uhr auf der Von-Galen-Straße in Richtung der Meindorfer Straße gefahren, teilte die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises am Mittwochmittag mit.